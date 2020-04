Isolement des malades atteints de COVID19 - 10 conseils

Petit message médical, une fois n'est pas coutume. J'ai eu un cas de COVID-19 chez moi, et j'ai des amis qui ont des cas de COVID-19 chez eux. Lorsque les symptômes ne sont pas dangereux, ces personnes restent à la maison. Il faut bien sûr consulter, y compris à distance , mais à la fin pas tout le monde a besoin d'être à l'hôpital. Et la Suisse n'a pas de lieux d'isolement attitrés pour les malades moins graves.Alors comment isoler ces personnes malades, et limiter le risque dans la maisonnée? On n'arrive pas à mettre le risque à zéro, mais il y a un certain nombre de choses que l'on peut faire. Si mes collègues trouvent des erreurs, merci de me les indiquer dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux.Notons que la survie du virus sur les surfaces est controversée. Les précautions que je vous recommandent partent du principe que l'on peut se contaminer par les surfaces, mais en fait on ne sait pas. C'est donc peut-être trop de prudence. Mais je préfère comme ça.Alors allons-y:1) Tout d'abord, ne pas oublier les règles de base. Rester autant que possible à la maison, hygiène des mains pour tout le monde, respecter la distance sociale hors du foyer. On risque d'avoir les yeux tellement rivés sur la personne malade qu'on oublie le reste du monde. Le virus est aussi dehors, on n'oublie pas.2) Confiner la personne malade dans sa chambre. Cette étape est un peu la "quarantaine de grand-maman". Celle que nos grands-mères appliquaient déjà quand un enfant était malade à la maison. La personne malade est au lit, c'est toujours la même personne qui vient dans sa chambre, on limite les risques.3) Si possible, réserver des toilettes à l'usage exclusif de la personne malade. Si ce n'est pas possible, désinfecter après chaque passage avec de l'alcool à 70% (la solution pour les mains) ou de l'eau de Javel ménagère diluée. Pour un enfant, il faudra qu'un adulte s'en charge. Pour un adolescent ou un adulte, lui confier cette tâche.4) Chaque fois qu'on entre dans la chambre de la personne malade, mettre un masque. Pas comme dans l'image, donc. Si on n'a pas de masque professionnel, même un masque fait soi-même. Demander à la personne malade de mettre un masque elle aussi. C'est le port du masque par les deux qui va protéger la personne saine.5) Mettre un masque quand on sort la vaisselle. Avant d'y aller, vérifier que le lave-vaisselle est prêt ou que l'évier est vide. Laver la vaisselle immédiatement sans laisser personne y toucher.6) Mettre un masque quand on sort la lessive. Avant d'y aller, vérifier que le lave-linge est libre. Démarrer la lessive immédiatement. Il est inutile de se protéger en sortant le linge mouillé: le savon détruit le virus.7) Être gentil avec la personne isolée. C'est un triste sort. Cela mérite des appels vidéo, des jeux à distance, du chocolat. Elle doit tenir le coup. Dès qu'elle ira mieux elle va s'ennuyer sec. Peut-être avant.8) Si elle va moins bien, consulter! Appeler la hotline , ou le 144 si vraiment ça ne va pas. On ne peut pas tout faire à la maison!9) Quand la personne est guérie, attendre encore deux jours sans symptômes. C'est le délai recommandé par l'Office fédéral de la santé publique, et il est raisonnable. Il changera peut-être car avec une nouvelle maladie forcément les informations arrivent en temps réel. Mais il est réaliste. Sortir la personne, l'amener directement à la salle de bain pour se laver. Elle sera certainement impatiente, surtout si elle n'avait pas de salle de bain pendant l'isolement. Aérer la chambre, désinfecter toutes les surfaces avec de l'alcool à 70%.10) Comme vous voyez, la personne qui s'occupe de la personne malade a pas mal de choses à faire. C'est en plus du reste. Cela veut dire que quand quelqu'un est malade, il faut refaire une répartition des tâches ménagères pour éviter que la balance ne penche trop. Si ces tâches gravitent vers quelqu'un qui fait déjà plus, ou si le résultat de ces tâches est que quelqu'un en fait plus, alors d'autres vont devoir prendre plus du reste. Pas de blagues, chacun sa part.Voilà! Et n'oubliez pas: si vous voyez des erreurs signalez-les moi.