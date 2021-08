Vaccination, non vaccination, et le devoir de protéger autrui

Après une longue pause où j'ai été -disons- très prise ailleurs, voici une occasion de reprendre un peu ce blog. Car si je reçois beaucoup de questions dont la réponse peut être assez brève, il arrive aussi que certaines nécessitent un développement plus long.

C'est arrivé ce week-end. Quelqu'un m'a envoyé un article qui mérite un commentaire plus long. Je vais vous donner le lien et je vous encourage vivement à commencer par le lire. Je vais ensuite vous expliquer pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce que dit l'auteur.

Mais commencez par le lire: il faut aller voir les sources avant de lire les commentaires. C'est d'autant plus important aujourd'hui, aux temps où même Twitter doit nous rappeler "vous êtes sûr?" quand on fait mine de partager sans avoir lu. Et où -visiblement- trop de personnes ignorent malgré tout l'avertissement.

Donc, voilà l'article. Il s'intitule Le choix de ne pas se faire vacciner relève d'une simple externalité négative



Maintenant, où se trouve à mon avis le problème? Dans cet article, l'auteur fait deux présupposés qui peuvent prêter à discussion.



Présupposé de l'auteur N°1: "C'est la non-vaccination qui est censée être condamnable comme une mise en danger de la vie d'autrui"



Ce n'est en fait pas la non-vaccination en elle-même qui met en danger la vie d'autrui. Sur ce point l'auteur a raison: il s'agit en effet d'un raccourci. Ce qui représente une mise en danger de la vie d'autrui, c'est le fait de vaquer à ses occupations dans des situations à risque de transmission, sans avoir pris toutes les mesures pour protéger autrui. Ces mesures peuvent inclure la vaccination. Lorsqu'elles ne l'incluent pas, celle-ci devrait être remplacée par un surcroît des autres mesures de protection: la distance systématique, le port du masque dans tous les lieux clos et certains lieux ouverts, la désinfection des mains, l'absence de contact physique. Bref, une vie très contraignante, à laquelle de nombreuses personnes non vaccinées ne seraient pas d'accord de se plier.

Pourquoi l'absence de ces mesures est-elle une mise en danger de la vie d'autrui? Après tout chacun est libre de se vacciner et de se protéger soi-même, non? En fait non: les personnes non éligibles pour la vaccination et celles chez lesquelles la vaccination ne marche pas bien ne sont pas facilement identifiables comme telles. Ma voisine dans le bus ou dans la queue du supermarché peut tout à fait être immunodéprimée, ou vivre avec une personne immunodéprimée, ou avec un enfant trop jeune pour être vacciné. Evidemment, ces exemples sont très différents l'un de l'autre mais dans tous les cas il s'agit de personnes qui ne peuvent pas "simplement se protéger elles-mêmes".

En plus, la vaccination est efficace à 95% ce qui veut dire que ce n'est pas une protection absolue. Si je porte ma ceinture de sécurité et que je roule prudemment, cela n'exonère pas les autres de suivre le code de la route.

Le fait que le lien entre les actes d'une personne non vaccinée et le risque pour autrui soit probabiliste plutôt que certain n'exonère pas la personne qui fait courir le risque aux autres. On ne parle certes pas de mise en danger de la vie d'autrui quand on prend le volant tout court, mais on en parlerait en cas de conduite en état d'ivresse, à contre-sens sur l'autoroute. Là non plus, pourtant, il n'est pas certain que des victimes en résulteront. Cette incertitude-là, c'est une des différences entre la mise en danger de la vie d'autrui et l'homicide: une distinction très différente.



Présupposé de l'auteur N°2: "Il est moralement acceptable de soumettre des personnes lointaines à des externalités y compris en mettant leur vie en danger."

Ce enjeu est un très vaste chapitre. Sous l'angle éthique, il est entièrement possible de considérer que les victimes, proches ou distantes, sont en fait équivalentes. Evidemment il y a aussi d'autres position. Celle-là cependant est parmi les positions sérieuses. En effet, si l'on considère chacun d'entre nous comme égal, et qu'on en tire la conclusion que nos devoirs envers chacun sont eux aussi égaux, tout du moins pour certaines choses comme le fait de poser des limites aux dommages infligés à autrui, alors le fait que je fasse des victimes proches ou distantes n'est pas pertinent. Cette lecture de la situation, évidemment implique que nous serions tous coupables de participation à de nombreuses actions causant du tort à de nombreuses personnes. Pour cette raisons, nombre d'entre nous préfère ne pas y penser. D'autres en tirent en revanche la conséquence de se retirer autant que possible de ces activités justement pour éviter une forme de complicité. Le présupposé de l'auteur n'est donc en tout cas pas une évidence.



Il y a en plus un autre aspect pertinent ici: quelle serait dans ces exemples, comme la pollution ou les mauvais traitements des ouvriers du textile, ma capacité à empêcher les dommages qui attendent les victimes distantes des actes collectifs auxquels j'ai le choix de participer, ou non? Est-ce qu'en changeant mon comportement je les protège, ou en fait pas? Dans de nombreux cas cités par l'auteur, la réponse est sans doute non. Cela ne nous exonère évidemment pas automatiquement de toute responsabilité morale pour leur sort, par exemple à la hauteur de la part de notre participation à l'activité qui leur cause du tort. Cela limite cela dit sans doute quand même notre responsabilité par rapport à l'autre catégorie, celle dans laquelle j'aurais le pouvoir de sauver au moins certaines de ces victimes en changeant seulement mon propre comportement. Et la vaccination tombe justement dans cette deuxième catégorie. Dans le cas de la vaccination, mon action peut réellement sauver des vies, même si j'ignore lesquelles.



Donc oui, la confusion entre mise en danger de la vie d'autrui et externalité négative fausse effectivement le débat publique, mais à mon avis l'auteur de l'article contribue à la confusion plutôt que d'aider à la résoudre.



Et vous, qu'en pensez-vous?